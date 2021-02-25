Bomba iddia! 'Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor'

Kim Kardashian’ın boşanma davası açtığı rap şarkıcısı eşi Kanye West’in eşi için daha önce almış olduğu tüm müceverleri satmaya çalıştığı öne sürüldü. The Sun gazetesinin haberine göre 43 yaşındaki şarkıcı, mücevherleri satmak için iki mücevher mağazasını ziyaret etti.
West’e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, rap’çinin, son iki haftadır Kardashian’ın en azından başta en büyük iki mücevher parçası olmak üzere bir kısım aksesuarını satma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Kaynak, West’in “Kardashian ile ilgimin kalmasını istemiyorum” dediğini öne sürerek, “Kanye kırılmış durumda çünkü hala Kim’i çok seviyor” dedi. Kaynak ayrıca, "Mücevher satma işini henüz halledememiş olmasına rağmen Kanye bana geçmişi hatırlatmalarını istemediğinden bahsediyordu” dedi.
Kaynak, aynı zamanda evliliğin bitmesini West’in istemediğini, hala birlikte yaşamak istediğini ama Kardashian’ın ayrıldığını anlattı.
Evlilikleri boyunca West, Kardashian’ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı.
Bunlar arasında ilk çocukları North’un doğumu sonrası 1 milyon dolarlık Lorraine Schwartz pırlanta kolye, 3 milyon dolar değerinde 15 karatlık nişan yüzüğü, iki Cartier bilezik ve Kanye'nin yazdığı metnin üzerine kazındığı eski bir Cartier altın plak kolye yer alıyor. West’in hangi mücevher parçalarını satmaya çalıştığı bilinmiyor.
40 yaşındaki Kardashian, cuma günü boşanma başvurusu yapmıştı.
Yedi yıllık evli olan Kardashian ile West çiftinin North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (21 aylık) adında dört çocuğu bulunuyor.
Çiftin 2,2 milyar dolarlık serveti olduğu ve boşanmada bu serveti paylaşacağı biliniyor.
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