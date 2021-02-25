Bomba iddia! 'Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor'

Kim Kardashian’ın boşanma davası açtığı rap şarkıcısı eşi Kanye West’in eşi için daha önce almış olduğu tüm müceverleri satmaya çalıştığı öne sürüldü. The Sun gazetesinin haberine göre 43 yaşındaki şarkıcı, mücevherleri satmak için iki mücevher mağazasını ziyaret etti.

West’e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, rap’çinin, son iki haftadır Kardashian’ın en azından başta en büyük iki mücevher parçası olmak üzere bir kısım aksesuarını satma girişiminde bulunduğu belirtildi.

'GEÇMİŞİ HATIRLAMAK İSTEMİYOR'

Kaynak, West’in “Kardashian ile ilgimin kalmasını istemiyorum” dediğini öne sürerek, “Kanye kırılmış durumda çünkü hala Kim’i çok seviyor” dedi. Kaynak ayrıca, "Mücevher satma işini henüz halledememiş olmasına rağmen Kanye bana geçmişi hatırlatmalarını istemediğinden bahsediyordu” dedi.

Kaynak, aynı zamanda evliliğin bitmesini West’in istemediğini, hala birlikte yaşamak istediğini ama Kardashian’ın ayrıldığını anlattı.

MİLYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHER ALDI

Evlilikleri boyunca West, Kardashian’ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı.