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Bomba iddia! Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kanye West'in, karantina günlerinde çok tartıştığı ve çiftin boşanmayı düşündüğü iddia edildi. Bir başka iddia ise West'in evi terk ettiği...

Koronavirüs nedeniyle dünya kendini karantinaya aldı ve kimse evinden mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Bu en çok evli çiftleri yıprattı. Her gün aynı evde olan çiftler üzerinde yapılan araştırmalar, dünya genelinde çok sayıda çiftin boşanmak için resmi dairelere başvurduğunu ortaya çıkardı.

Bir iddiaya göre bu durum Kim Kardashian ve Kanye West’i de etkiledi ve West evi terk etti… Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca sık sık kavga ettikleri, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını söyledi.

Yine dedikodu kulislerine göre Kanye tüm eşyalarını alıp, Wyoming’teki evlerine yerleşmiş…

Kim Kardashian daha önce evde çocuklarla vakit geçirmekten kendine zaman ayıramadığını ve çok yorulduğunu söylemişti.

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