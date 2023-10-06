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Bomba iddia! Kızılcık Şerbeti'ne öyle bir isim geliyor ki! "Kesin Doğa'ya partner olacak"

06.10.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Yeni sezonda da reyting rekorları kıran diziye çok ünlü bir oyuncunun dahil olacağı iddia edildi.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Sıla Türkoğlu'nun Doğa'ya, Doğukan Güngör'ün Fatih'e hayat verdiği diziye Barış Arduç'un katılacağı iddia edildi.

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En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Barış Arduç dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kalmıştı.

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Yakışıklı oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fatih ile arası kötü olan ve boşanma aşamasına gelen Doğa'nın Barış Arduç'un canlandıracağı karakterle yakınlaşacağı konuşuluyor.

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Sosyal medyada "Kesin Doğa'ya partner olacak", "Harika haber" şeklinde yorumlar yapıldı.

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