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Bomba iddia! MasterChef Hasan Biltekin nişanlısını Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali ile aldattı

21.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te geçtiğimiz sezonun ikincilerinden, şimdilerde de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin iddialara göre doktor nişanlısı Hülya Acar'ı Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak yıldızı parlayan Gülsim Ali ile aldattı. Bomba iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile ünlenen Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Güzel oyuncu hakkında şimdilerde bomba bir iddia gündemde. İddianın taraflarından biri de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin.

Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hülya Acar ile evlilik yolunda ilk adımı 2022 yılında atan Hasan Biltekin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Yarışmacı, OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey'in haberine göre, Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsüm Ali ile Nevşehir'de tanıştı.

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3 GÜN BOYUNCA BİRLİKTELERDİ

2 ay önce Kapadokya'da bir etkinlikte tanışan Gülsim Ali ve Hasan Biltekin'in üç gün boyunca birlikte vakit geçirdiği iddia edildi. İkilinin yanında ünlü oyuncunun annesi de vardı.

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Söylenenlere göre Hülya Acar, nişanlısı Hasan ve Gülsim Ali'nin yakınlaşmasından şüphelendi. MasterChef yarışmacısı ise ünlü oyuncunun yalnızca arkadaşı olduğunu dile getirdi.

MESAJLARI VE FOTOĞRAFLARI YAKALADI

Ardından Hülya Acar, nişanlısı ve ünlü oyuncunun mesajlarını ve bazı özel fotoğraflarını yakaladı. Bu durumun ardından nişan yüzüğünü atarak Gülsim Ali'ye 'Nişanlı bir insanla nasıl birlikte olursun?' ifadelerinin yer aldığı bir mesaj attı.

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İddialara göre Hasan Biltekin, Hülya Acar'ın bu yaptığına sinirlenerek onu aradı. MasterChef Hasan'ın, Hülya Acar'ı yeni sevgilisi Gülsim Ali'yi rahatsız ettiği için azarladığı iddia edildi. Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan haberde, 'Bu bir iddia değil! İlişkinin ve aldatmanın tüm delilleri arşivimizde…' notu yer alıyordu.

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