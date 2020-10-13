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Bomba ihbarı yapılan paketten havai fişek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki bir motosikletin arkasındaki pakette bomba gördüğünü söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine yapılan çalışmada, şüpheli paketin içerisinden havai fişek çıktı.Edinilen bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesi eski sanayi sitesi civarında park halinde duran bir motosikletin üzerinde bir paket içerisinde bomba gördüğünü söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki bir motosikletin arkasındaki pakette bomba gördüğünü söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine yapılan çalışmada, şüpheli paketin içerisinden havai fişek çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesi eski sanayi sitesi civarında park halinde duran bir motosikletin üzerinde bir paket içerisinde bomba gördüğünü söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüpheli motosikletin çevresi emniyet şeridi ile kapatıldıktan ve çevre güvenliğinin alınmasının ardından Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı güvenli şekilde pakete yaklaştı. Uzmanın açtığı şüpheli paket içerisinden havai fişek çıktı.
Motosikletin sahibinin ise Suriyeli olduğu, alınan ilk beyanında havai fişekleri yolda bulduğunu ve yanına alarak motosikleti ile iş yerinin önüne getirdiğini söylediği öğrenildi.

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