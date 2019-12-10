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Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik, son kez annesinin evine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa’da bulunan annesinin evine getirildi.

Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa’da bulunan annesinin evine getirildi. Şehidin Tük bayrağına sarılı tabutunu gören ailesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken anneyi sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik’in cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa’da bulunan annesinin evine getirildi. Şehidin cenazesini Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, annesi Nebahat Gözüaydın, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenaze aracı sokağa girdiği sırada “şehitler ölmez vatan bölünmez” diye slogan atıldı. Şehidin evinin önü Türk bayrakları ile donatılıp, taziye çadırı kuruldu. Helallik alındığı sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anneyi sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ataköy 5’inci kısım Camii’ne götürüldü.

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