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  4. Bomba olay! Ebru Polat "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyen fenomene mesaj atıp kızdı

Bomba olay! Ebru Polat "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyen fenomene mesaj atıp kızdı

18.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bir sakıza 900 TL ödediğini söyleyerek herkesin tepkisini çeken Ebru Polat'a eleştiri yağdı. Fenomen Alp Kılınç da bu olaya "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyerek tepki gösterdi. Bunu gören Polat fenomene mesaj atarak "Yaşadığım hayatı kıskanıyorsun" dedi. İşte ifşa olan o mesaj...

Bomba olay! Ebru Polat "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyen fenomene mesaj atıp kızdı

Ebru Polat geçtiğimiz gün damla sakızına 895 TL ödediği fişi göstererek "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" dedi. Ebru Polat'ın her şeye zam gelirken bir sakıza bu parayı vermesi büyük eleştiri aldı.

Fenomen Alp Kılınç da bu olaya "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyerek tepki gösterdi.

Ebru Polat'ın sakıza ödediği para şoke etti! &quot;Yine de aldım&quot;Ebru Polat'ın sakıza ödediği para şoke etti! "Yine de aldım"

EBRU POLAT'I İFŞA ETTİ

Kılınç'ın paylaşımını gören Ebru Polat kızarak fenomene mesaj attı.

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Ünlü fenomen mesajı ifşa etti. Polat'ın mesajdaki "Merak etme o para seni hiçbir zaman seçmeyecek. Yaşadığımız hayatı kıskanıyorsunuz" sözleri dalga konusu oldu.

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