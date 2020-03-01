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  4. Bomba sesini duyunca... Küçük kızın yürek sızlatan görüntüsü

Bomba sesini duyunca... Küçük kızın yürek sızlatan görüntüsü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bomba seslerinin kesilmediği Suriye'de Esed rejimi saldırıları devam ediyor. İdlib'de çekilen bu görüntü de bölgede yaşamın ne denli zor olduğunu gözler önüne seriyor. Yakını tarafından cep telefonu ile mutlu anları kaydedilen kız çocuğu, atılan bombaların sesini duyunca büyük korku yaşıyor. Yürek sızlatan anlarda küçük çocuk, yanındaki kişi tarafından bombaların 'uçak sesi' olduğuna inandırılarak sakinleştirilmeye çalışılıyor.

Türkiye ile gerginliğe neden olan İdlib'deki mazlum siviller, rejim askerlerinin attığı bombaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Rejimin savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde yetişkinler bomba seslerine alışırken en büyük korkuyu ise küçük çocuklar yaşıyor. İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda ise küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı.

ANNESİNİN KAPIDAN GİRDİĞİNİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞİYOR

Görüntülerde bomba sesi ile önce irkilen çocuk daha sonra ise "anne, anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, sakinleştirme çabaları esnasında açılan bir kapının gıcırtısına da korku ile refleks gösterdi. Küçük çocuğun, açılan kapıdan gelen kişinin annesi olduğunu görünce rahatlayıp, gülümsemesi de yer aldı.

'UÇAK SESİ, KORKMA'

Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Çocuk bebek

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