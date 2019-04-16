HABER

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta bomba süsü verilen bir düzenek polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler düzeneğin sahte olduğunu anladı.

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sivas’ın Yeşilyurt mahallesi 50. Oba sokakta meydana geldi. Boş arazi içerisinde bomba süsü verilmiş düzeneği fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dinamit lokumları gibi birbirine sarılı parçalar ve patlatma mekanizması gibi kablo düzeneğini görünce olay yerine uzman ekip istedi. Olay yerine gelen bomba uzmanı düzeneğin sahte olduğunu anlayınca herkes rahat bir nefes aldı. Düzeneğin kim yada kimler tarafından ne amaçla hazırlandığı araştırılıyor.

AW677457_01

(İHA)

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
Ölüm uçuşundan önceki görüntüleri ortaya çıktı (2)Ölüm uçuşundan önceki görüntüleri ortaya çıktı (2)
'Topraksız Tarım Eğitim Programı' başlıyor'Topraksız Tarım Eğitim Programı' başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas bomba düzeneği

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.