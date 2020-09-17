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Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesi Düz Mahalle’de bu sabah bir apartmanın girişindeki bölüme bırakılan bomba süsü verilmiş paket korku ve paniğe neden olurken, paketin apartmanda oturan çocukların proje ödevi olduğu ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Düz mahalle Doğatepe Apartmanı’nda sabah saat 09.45 sıralarında apartman görevlisi şüpheli bir paket buldu.

Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı

Rize’nin Ardeşen ilçesi Düz Mahalle’de bu sabah bir apartmanın girişindeki bölüme bırakılan bomba süsü verilmiş paket korku ve paniğe neden olurken, paketin apartmanda oturan çocukların proje ödevi olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Düz mahalle Doğatepe Apartmanı’nda sabah saat 09.45 sıralarında apartman görevlisi şüpheli bir paket buldu. Üzerinde pillerin ve cep telefon ekranının olduğu paket ile ilgili apartman yöneticisine haber verilirken, bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından bölgeye Rize Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha uzmanı ekip istendi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin incelemesi sürerken, olay yerine Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu gelerek bilgi aldı. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı kısa açıklamada, şüpheli bir paket olduğu ve incelemelerin sürdüğünü söyledi. Bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı, bina güvenlik amacıyla boşaltıldı, patlayıcıya duyarlı uzman köpekler ile binada arama yapıldı.
Yapılan incelemenin ardından pakette patlayıcı bir maddeye rastlanılmazken, çocukların proje ödevi için hazırladıkları bir kutu olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bina ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.
Apartman yöneticisi Şakir Enginar da yaptığı açıklamada, kendisini paketi gördüğünü ancak çöp sandığını, apartman görevlisinin de uyarısı ile polise haber verdiklerini belirterek yapılan incelemede bir bombaya rastlanılmadığını ve kutunun çocuklar tarafından hazırlandığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı

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