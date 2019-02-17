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Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Karadağ Mesire alanı içerisinde bulunan bir otomobil ile minibüs içerisinde bulunan şahısların kablolarla uğraştığını ve araçlarda bomba olabileceği ihbarı ekipleri kırmızı alarma geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Mesire alanı içerisinde 63 plakalı otomobil ile 27 plakalı minibüsün içerisinde bulunan şahısların elektrik kablolarıyla uğraştığını araçlarda bomba olabileceğine dair polis ekipleri ihbar aldı.

Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

Adıyaman Karadağ Mesire alanı içerisinde bulunan bir otomobil ile minibüs içerisinde bulunan şahısların kablolarla uğraştığını ve araçlarda bomba olabileceği ihbarı ekipleri kırmızı alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Mesire alanı içerisinde 63 plakalı otomobil ile 27 plakalı minibüsün içerisinde bulunan şahısların elektrik kablolarıyla uğraştığını araçlarda bomba olabileceğine dair polis ekipleri ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçlarda bulunan şahısları araçlardan indirerek üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Didik didik aranan araçlarda herhangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı. Kimlik kontrollerinde de her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan 3 şahıs serbest bırakıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonrası olay yerinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

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