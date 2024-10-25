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Bomba yüklü çantalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı: İki saat boyunca...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.10.2024 10:18
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TUSAŞ'ta 5 vatandaşımızı şehit eden hainlerin, saldırı öncesi neler yaptıkları adım adım tespit edildi. Terör eylemleri için eğitim almış biri kadın 2 teröristin, çift görünümü vererek bir kebapçıda 2 saat vakit geçirdikleri, nakit ödeme yaptıkları ve kadın teröristin tek başına bindiği taksiye, yol üzerinde diğer teröristin malzemelerle birlikte alındığı belirlendi.

Bomba yüklü çantalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı: İki saat boyunca...

Terörün son hedefi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesisleri oldu. 5 vatandaşımızı şehit eden ve 22 kişiyi yaralayan biri kadın iki teröristin PKK üyesi olduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, iki örgüt üyesinin TUSAŞ'a nasıl ulaştığının adım adım takibine başlarken, saldırı öncesine ait yeni detaylar da ortaya çıktı.

KEBAPÇIDA GEÇEN 2 SAAT

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biri kadın iki teröristin, çift görünümü vererek saldırı saatine kadar zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Eğitimli oldukları düşünülen teröristlerin hazırlanan plan çerçevesinde hareket ettikleri görüldü. Dikkat çekmemek için her detayı düşünen teröristler, ilçenin merkezindeki bir kebapçıya saat 10:45 sıralarında giriş yaptıkları ve yaklaşık 2 saat boyunca burada vakit geçirip yemek yedikleri tespit edildi.

EL ELE TUTUŞUP DOLAŞMIŞLAR

Ödemeyi nakit para ile yapan teröristler, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçede bir süre dolaştıkları belirlendi.

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Erkek teröristin, ilçedeki bir kıraathaneye girip tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek içeri girdiği, çıkışta ise sırt çantasını giriş kapısına bırakarak "5 dakika sonra döneceğini" söylediği öğrenildi. Kadın teröristle birlikte geri gelip çantayı aldıktan sonra oradan ayrıldıkları belirlendi.

KADIN TERÖRİST TEK BAŞINA TAKSİYE BİNDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın teröristin, TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir taksi durağına müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü. Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesinin ardından Arslan'ın kontrollündeki araçla Kahramankazan'da bulunan duraktan uzaklaştıkları görüldü.

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DİĞER TERÖRİSTİ YOL ÜZERİNDEN ALMIŞLAR

Erkek olan teröristin ise saldırıyı gerçekleştirecekleri malzemelerle birlikte yol üzerinden alınmış olabileceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda teröristlerden birinin bahaneyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü vurduğu ve şehit edilen Arslan'ın ön ve arka koltuğun arasına konulmasının ardından diğer saldırganın direksiyon başına geçerek yola devam ettiği belirlendi.

SALDIRI SAATİ DİKKAT ÇEKTİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör olayında en dikkat çeken unsur ise; saldırı saati oldu. Tam saldırı anında personelin çıkış yaptığı gözlemlenirken, bu nedenle daha fazla kan dökmek amacıyla bilinçli bir şekilde vardiya değişim saati seçildiği düşünülüyor.

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SES ÇIKARMAMASI İÇİN SİLAHLARI KAMUFLE ETMİŞLER

Ayrıca teröristlerin, uzun namlulu silah yerine meskun mahalde daha çok tercih edilen parlamasını ve çarpmalarda ses çıkarmasını engellemek için kamufle edilen AK-74U model kalaşnikofla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

El bombaları ve EYP yüklü olduğu düşünülen sırt çantasının yanı sıra teröristlerin tabancalarının ise yakın mesafe susturuculu glock marka tabanca olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ankara terörist
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