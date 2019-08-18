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Bombalanan emniyet binası "millet bahçesi"ne dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu zarar gören emniyet binasının bulunduğu alanın "millet bahçesi"ne dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor - Saldırıda yaralanan Serkan Daşbilek: - "Terör yıktı devletimiz yaptı. Devletimiz var olsun" - Vatandaşlardan Yaşar Uçar: - "Burada şehitlerin anısı yaşayacak. Devletimiz ve milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edecek"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında hasar gören emniyet binasının bulunduğu alanın "millet bahçesi"ne dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısının düzenlendiği İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alan "millet bahçesi"ne dönüştürülüyor.

Yapımı 28 bin metrekarede süren "millet bahçesi"nde 3 şehitler anıtı, 410 metrekarelik millet kıraathanesi, bin 500 metrekarelik yansıtma havuzu, seyir terası ile koşu, yürüyüş ve gezinti parkurları yer alıyor.

- Ekimde tamamlanması hedefleniyor

"Millet bahçesi"ni yapan firmanın şantiye şefi Hande İrteni, AA muhabirine, yüzde 70'i tamamlanan bahçeyi ekimde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde "millet bahçesi" yapıldığını ancak Elazığ'dakinin manevi değerinin olduğunu kaydeden İrteni, "Burası şehitler için özel tasarlanmış, örneği olmayan bir millet bahçesi." dedi.

Vatandaşlardan Yaşar Uçar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "millet bahçesi"nin Elazığ için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Güzel bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Burada şehitlerin anısı yaşayacak. Milletin gelip oturduğunda şehitler için bir Fatiha okuması bile her şeye değer. Devletimiz ve milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edecek. Daha önce emniyet binası vardı. Yaşanan patlama sonucu yıkıldı. Bu, bizleri derinden sarstı. Şehitlerimiz ve yaralılarımız oldu. Çok üzüldük. Yapılan millet bahçesi inşallah faydalı olacaktır."

- "Devletimiz terörün yıktığı yeri millet bahçesi yapıyor"

Gökhan Erbiloğlu ise "İnşallah Elazığ'a hayırlı bir mekan olur. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz terörün yıktığı yeri millet bahçesi yapıyor. Elazığ'ın ruhunda milliyetçilik var. Devletimizin Elazığ'a kazandırdığı bu alana biz de sahip çıkacağız. Devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan Serkan Daşbilek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski emniyet müdürlüğü binasının yerine "millet bahçesi" yapılmasına çok sevindiğini dile getirdi.

Terör örgütünü kınayan Daşbilek, "Milletimiz var olsun. Terör yıktı devletimiz yaptı. Elazığlılar, bayrağının, vatanının, milletinin daima arkasındadır. Devletimiz var olsun. Elazığ'a anlamlı bir yatırım yaptı. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası, daha sonra yıkılmıştı.

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Elazığ emniyet binası millet bahçesi terör saldırısı

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