Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı

Suriye’de devam eden bombalı saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya savaş uçakları ve ESAD güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısına dayandı.

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.