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  4. Bombaların hedefindeki Kiev'i terk etmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Bombaların hedefindeki Kiev'i terk etmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu

24.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, başkent Kiev'de de kritik noktalar bombalandı. Kiev’den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluştururken, benzin istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Diğer yandan ise Kiev'de akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı da ilan edildi.

Rusya ordusu Ukrayna'nın askeri altyapısını da hedef alırken, patlama ve siren seslerinin geldiği Kiev'de çok sayıda araç kentten çıkmaya çalışırken görüntülendi.
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Vatandaşlar sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev’den ayrılmaya çalışıyor.

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Araçları ile Kiev dışına çıkmak isteyen halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Diğer yandan ise birçok benzin istasyonunda da uzun kuyruklar oluştuğu belirtiliyor.

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KIEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diğer yandan başkent Kiev başta olmak üzere Çerkasi, Dnipro, Mikolayiv şehirlerinde akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada ise, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşıma araçlarının görev yapmayacağı ancak metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılabileceği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna
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