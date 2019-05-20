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"Bombaların seslerini değil notaların seslerini duyuyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

İç savaşın sürdüğü ülkelerinden aileleriyle birlikte Hatay'a gelen Suriyeli çocuklardan bazıları, katıldıkları proje kapsamında Türkçe şarkılar çalıp söyleyerek hem Türk kültürünü öğreniyor hem de yaşama yeniden adapte oluyor - Müzik Öğretmeni Seren Berk: - "Savaş mağduru olmak kötü bir durum. Bunun etkisini müzikle gidermiş oluyoruz. Bombaların seslerini değil de notaların seslerini duymalarını amaçlıyoruz"

SALİM TAŞ - Savaş nedeniyle ülkelerinden Hatay'a göç eden Suriyeli çocuklardan bazıları, katıldıkları proje kapsamında Türkçe şarkılar çalıp söyleyerek hem Türk kültürünü öğreniyor hem de tanık oldukları acıları hafızalarından silmeye çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile SAR Yardımlaşma Derneğinin ortaklaşa hazırladığı "Ton Projesi" kapsamında açılan kursta, Suriyeli çocuklar gitar, keman, ud ve piyano çalmayı öğreniyor.

Kendi dillerinde seslendirdikleri şarkıların yanı sıra Türkçe eserler de çalıp söyleyen çocuklar, Türk kültürünü öğrenme fırsatı buluyor.

Müzik öğretmenleri eşliğinde haftada 2 gün Hatay Kültür Merkezi'nde çalışmalarına devam eden 25 Suriyeli çocuğun en büyük hayali Türkiye'de büyük bir konser vermek.

Projede görev alan müzik öğretmeni Seren Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların enstrüman çalmada ve şarkı söylemede çok başarılı olduklarını söyledi.

Savaş mağduru çocuklarla birlikte hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade eden Berk, "Çocukların ufuklarının genişlemesi için sanatın içinde olması çok önemli. Savaş mağduru olmak kötü bir durum. Bunun etkisini müzikle gidermiş oluyoruz. Bombaların seslerini değil de notaların seslerini duymalarını amaçlıyoruz." dedi.

SAR Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Süha Kindawi de müziğin çocukların psikolojisi üzerinde olumlu etkisi olduğuna inandıklarını söyledi.

Suriyeli çocukların sosyal hayata uyumlarını ve yaşadıkları savaş acılarını unutmalarını istediklerinin altını çizen Kindawi, "Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda da çocuklarımız konser veremeye başlayacak." diye konuştu.

- "Müzik ruhumu dinlendiriyor"

Suriyeli çocuklardan 12 yaşındaki Hiba Bidevi ise Suriye'nin Halep kentinden ailesiyle birlikte Hatay'a geldiklerini söyledi.

Çok küçük yaşında ülkesinde tanık olduğu savaşın kötü anılarını unutmak istediğini aktaran Bidevi, "Suriye'de çok zor yıllar yaşadık. Birçok şeye şahit oldum. Aklıma geldikçe mutsuz oluyordum. Kursa gelerek keman çalmayı öğrenmeye başladım ve bu bana iyi geliyor. Müziği çok seviyorum, müzik ruhumu dinlendiriyor." dedi.

Çocuklardan 12 yaşındaki Gina Verde de kurs sayesinde keman çalmaya başladığını, Türkçe şarkılar öğrendiğini ve Türk arkadaşlarına bu şarkıları seslendirdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik savaş Suriye

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