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Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunda bir otomobilde patlayıcı bulunmasının ardından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından, 3'ü kadın 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F. A. ile araç sürücüsü M.M., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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