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Bombalı araçla saldırının faili teröriste 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1057 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin de yaralandığı polis merkezi ve polis evine bombalı araçla düzenlenen saldırının faili, PKK'lı terörist Medet Oruç'un yargılandığı davada karar çıktı.

Bombalı araçla saldırının faili teröriste 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1057 yıl hapis

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin de yaralandığı polis merkezi ve polis evine bombalı araçla düzenlenen saldırının faili, PKK'lı terörist Medet Oruç'un yargılandığı davada karar çıktı. Oruç, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
​İpekyolu ilçesindeki 2 Nisan Polis Merkezi ve polisevi olarak kullanılan binaya yönelik, 17 Ağustos 2016 günü akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memurları Muhammet Acar ve Hacı Ahmet Öztürk şehit olurken, sivil vatandaşlardan Dicle İdrak ile Faruk Tam ise hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç yaralı olarak yakalandı.
Tutuklanan PKK’lı terörist Medet Oruç hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'nitelikli kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Medet Oruç ile avukatları hazır bulundu, tutuksuz 5 sanık ise katılmadı.
Mahkeme heyeti, sanık Oruç'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira adli para cezası verdi. Diğer sanıklardan Cezmi Öcal ile Tayyar Akdağ'ı 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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