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Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı

12.03.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG’li terörist yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG’li terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı

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