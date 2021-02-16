HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

16.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Suriye’nin Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu ile birlikte 3 şüpheli Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak 2021 tarihinde Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu A.B.’yi Dörtyol ilçesinde yakaladı.Şahsın yapılan sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet ettiği belirlenen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütüne mensup oldukları belirlenen B.M., M.B.

Suriye’nin Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu ile birlikte 3 şüpheli Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak 2021 tarihinde Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu A.B.’yi Dörtyol ilçesinde yakaladı.
Şahsın yapılan sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet ettiği belirlenen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütüne mensup oldukları belirlenen B.M., M.B. ve Ş.Y. isimli şüpheliler de eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 10 adet hafıza kartı, 5 adet flaş bellek, 7 adet hard disk ele geçirildi.
4 terörist sevk edildikleri adli makamca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesinCanlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!

İşte 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

İşte en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.