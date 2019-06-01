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Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen iki DEAŞ’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın ağır silah ile mühimmat sorumlusu oldukları ve yasadı dışı yollardan Adana’ya gelerek Türkiye’de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı operasyonla yakalanırken evlerde bomba köpekleri eşliğinde arama yaptı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi.

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın ağır silah ile mühimmat sorumlusu oldukları ve yasadı dışı yollardan Adana’ya gelerek Türkiye’de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı operasyonla yakalanırken evlerde bomba köpekleri eşliğinde arama yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’nin İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ’ın ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu öne sürülen F.H. ve M.H.’nin yasa dışı yollardan Adana’ya geldiğini belirledi. Polis, zanlıların Türkiye’de bombalı eylem yapacağını değerlendirerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede zanlıların Onur Mahallesi’nde iki ayrı evde saklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Zırhlı araçlarla evin etrafını saran polis, uzun namlulu silahlarla eve giriş yaptı. Terör polisi evde ve çevresinde emniyeti aldıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle evde arama yaptı. Ancak yapılan aramada evde bomba bulunamadı. Polis, evdeki dijital malzemelere el koydu. Yakalanan iki zanlı, emniyete götürülerek sorguya alınırken şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflarda ortaya çıktı.

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