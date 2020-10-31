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Bombalı eyleme 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2020 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini belirledi.

Bombalı eyleme 4 tutuklama

Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2020 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarında patlayıcı madde, düzenek haline getirmek için elektronik materyaller ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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