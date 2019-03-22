Bombalı Paket Saldırılarının Zanlısından İtiraf

Geçen yıl Ekim ayında aralarında Demokrat Partili siyasetçilerle, film oyuncuları ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderdiği iddia edilen Cesar Sayoc, New York’ta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki hakkındaki suçlamaların tamamını kabul etti.

Hakim Jed S. Rakoff’un karşısına çıkan Sayoc, bombalı paketleri hazırlayıp postaya verdiğini kabul ettiğini söyledi. Sayoc, hakime, “Yaptığım bu eylemlerin yanlış olduğunu biliyorum. Oldukça özgünüm. Gönderdiğim paketlerde patlama risklerinin olduğunun da farkındaydım” dedi.

Savcılar, Sayoc ayrı suçlamalardan ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 120 yıl hapis cezası istemişti. Sayoc, Trump karşıtı olarak tanınmış 13 ayrı kişiye 16 ayrı bombalı paket göndermekle suçlanıyordu. 57 yaşındaki sanık, gönderdiği bombalı paketlerle ABD’yi alarma geçirmiş, paketlerin Florida’dan gönderildiğinin belirlenmesi sonrasında emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonrasında yakalanmıştı.

Bombalı paketlerin çoğunun New York’taki adreslere gönderilmesi nedeniyle Sayoc, Florida’da yakalanmasına rağmen yargılanmak üzere New York’a getirildi. Sayoc Kasım ayındaki ilk duruşmasında yine aynı hakimin karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş ve duruşma süresince tek kelime bile konuşmamıştı.

Sanığın bombalı paket gönderdiği kişi ve kuruluşlar arasında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joseph Biden, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başsavcı Eric Holder, Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, Senatör Cory Booker, eski CIA Başkanı John Brennan, eski Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper, milyarder George Soros, aktör ve yönetmen Robert De Niro ve CNN’in New York merkezi vardı.

