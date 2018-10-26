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Bombalı Paketler Florida'dan Gönderilmiş Olabilir

26.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Federal soruşturma bürosu yetkilileri, Demokrat partinin önde gelen ve Başkan Trump’ı eleştiren isimlerine gönderilen bombalı paketler konusunda soruşturmayı Florida eyaletine yoğunlaştırdı. Yetkililer şu ana kadar en az 10 bombalı paket gönderildiğini söylüyorlar. Miami-Dade County Polisi’nden yapılan açıklamada, polisin bomba imha ekipleri ve köpekle arama ekiplerinin, Amerika Posta Dağıtım Merkezi’ndeki çalışmalarını, federal ekiplerin de...

Bombalı Paketler Florida'dan Gönderilmiş Olabilir

Federal soruşturma bürosu yetkilileri, Demokrat partinin önde gelen ve Başkan Trump’ı eleştiren isimlerine gönderilen bombalı paketler konusunda soruşturmayı Florida eyaletine yoğunlaştırdı. Yetkililer şu ana kadar en az 10 bombalı paket gönderildiğini söylüyorlar.

Miami-Dade County Polisi’nden yapılan açıklamada, polisin bomba imha ekipleri ve köpekle arama ekiplerinin, Amerika Posta Dağıtım Merkezi’ndeki çalışmalarını, federal ekiplerin de katılımıyla genişlettiği duyuruldu.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de bombalı paketlerin gönderim noktasının Florida olabileceğini doğruladı.

Fox Haber kanalının yayınına katılan Nielsen, “Bazı paketler posta idaresi kanalıyla yollanmış ve çıkış noktaları Florida. Bunları yapan kişi ya da kişilerin adaletin önüne çıkarılacağına inanıyorum" dedi.

Bombalı paketlerin gönderildiği kişiler özellikle Başkan Donald Trump’ı ve sağcı politikaları eleştiren isimler. Söz konusu paketler eski Başkan Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı ve seçimlerde Trump'ın rakibi Hillary Clinton, eski Adalet Bakanı Eric Holder, eski CIA Direktörü John Brennan, Temsilciler Meclisi Kaliforniya üyesi Maxine Waters ve Demokrat Parti’nin bağışçılarından ünlü milyarder George Soros’un adreslerine gönderildi. Maxine Waters’ın hem ofis hem ev adresine paketler yollandığı tespit edildi. Ayrıca bu kişiler dışında CNN haber kanalının New York stüdyolarının bulunduğu Time Warner binasına, ünlü oyuncu Robert De Niro’nun restoranına da bombalı paketler yollandı. FBI ayrıca eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın adresine gönderilen iki ayrı paketi de posta dağıtım merkezindeyken tespit etti.

FBI, bombalı paketlerden en az beşinin üzerinde gönderici adresi olarak eski Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Debbie Wasserman Schultz’un adresinin olduğunu açıkladı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder’a gönderilen paket, adres yanlışlığı nedeniyle gönderici olarak görünen Schultz’un adresine gitti. Eski CIA Direktörü Brennan’a gönderilen bombalı pakedin üzerinde de adres olarak CNN televizyonun New York stüdyolarının adresi yazılmıştı

Gönderilen bombalı paketler herhangi bir şekilde bir patlamaya neden olmadan kontrol altına alındı.

Uzmanlar bombaların internetten elde edilen basit bilgilerle üretilen ev yapımı bombalar olduğu kanaatindeler. Yetkililer paketlerin zarar vermekten çok korku yaymak adına gönderildiğini savunuyorlar. Bombaları kim ya da kimlerin yapıp yolladığına dair araştırma sürerken henüz bu konuda sorumluluğu üstelenen kişi ya da örgüt olmadı.

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