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Bombalı saldırı düzenlemek için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

MARDİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bombalı saldırı düzenlemek ve orman yangınları çıkarmak için metropollere gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Bombalı saldırı düzenlemek için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bombalı saldırı düzenlemek ve orman yangınları çıkarmak için metropollere gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.
​MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen ve bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütmek için için Türkiye'ye gönderilen B.K. ve M.E.F. yakalandı.
Yapılan araştırmada, PKK'lı teröristlerin örgüt tarafından metropollerde bombalı eylemler yapması için gönderildikleri ve orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından B.K. ve M.E.F. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bombalı saldırı düzenlemek için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı

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