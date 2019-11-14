HABER

Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen terörist Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Adana'da terör polisi büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG'li kadın teröristi ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı. Terörist sorgusunda her şeyi itiraf ederek Türkiye’ye önceden sokulan bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye'de yapılacak olan bombalı eylemleri önlemek için yaptığı ortak çalışmada 2004 yılında Ankara Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okurken bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve başta Kandil olmak üzere terör örgütünün birçok kampında bomba eğitimi alıp daha sonra da 'bomba eğitmeni' olan Elif K.'nin (25) Halil M. isimli Suriyeli bir terörist ile Kobani'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ve Adana'ya geleceğini öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri İncirlik Park Alanında önlem alarak teröristleri beklemeye başladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler kendilerine aile süsü vererek Adana'ya kadar geldi. Ancak Adana polisi Elif K. (25) ile Halil M.’nin (26) bulunduğu aracı durdurdu. Arapça konuşan zanlılar polise Suriye kimliği verdi. Ekipler, Adana il Göç İdaresi Müdürlüğünden kontrol ettirdiği kimliğin sahte olduğunu anladı. Kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları ortaya çıkan şüpheliler gözaltına alındı.

SORGUDA İTİRAFTA BULUNDU

Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Örgüt tarafından infaz edilir korkusuyla gerçek kimliğini açıklamayan Elif K., kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu iddia etti. Polis kadın teröristin Türkiyeli olduğunu anlayarak onun yanında sık sık Türkçe konuşarak tepkisini ölçtü. Örgüt ile ilgili konuşulan Türkçe konulara tepki veren kadın terörist sorguda itirafta bulundu. Bunun üzerine Elif K., 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2’nci sınıfta okurken eğitimi yarıda bırakarak PKK’ya katıldığını söyledi.
Uzaktan kumandalı ve saat ayarlı 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini söyleyen Elif K., Türkiye’ye bombalı bir eylem yapmak için geldiğini söyledi. Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, metropolde saldırı eğitimleri aldığını söyleyen Elif K., terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler eğiticisi olduğunu anlattı. PKK saflarında eğitim gördükten sonra YPG saflarına geçen Elif K.'nin, “PKK neyse YPG de odur” dediği öğrenildi.

BOMBA MALZEMELERİN GİZLENDİĞİ YERİN KOORDİNATLARINI VERDİ

Şüpheli Elif K., sorgusunda Türkiye’ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi. Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016 yılında Ankara’nın Güven Parkı'ndaki 34 kişinin öldüğü bombalı eylemde kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Planlanan kanlı eylemin nerede yapılacağı örgüt tarafından kendi inisiyatifine bırakıldığı anlatan Elif K. keşif yaptıktan sonra en yoğun bölgede Türkiye ekonomisini zora sokmak çökertmek için büyükşehirlerin birinde bomba patlatacağını anlattı.

Üniversitede okurken terör örgütüne katılan Elif K., parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığını, bu yüzden adeta hayalet gibi olduğunu ifade etti. İtiraflarda bulunan Elif K. ile kocası görünümdeki Suriyeli Halil M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıları para karşılığında ülkeye kaçak yollarla soktuğu ileri sürülen H.Ç. ve O.S. de tutuklandı.

Kaynak: İHA

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
(Özel) Atlı polislerin nefes kesen eğitimi havadan görüntülendi(Özel) Atlı polislerin nefes kesen eğitimi havadan görüntülendi
Taksim'de tekme ve sopalı kavga kameradaTaksim'de tekme ve sopalı kavga kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı adana

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahım korusun, fırsat vermesin kahpelere
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.