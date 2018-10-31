Bombalı Zarf Göndermek Terör Suçu mu Olmalı?

Amerika’da Başkan Donald Trump’ı eleştiren isimlere geçen hafta posta yoluyla patlayıcı madde gönderilmesi olayında tutuklanan zanlının terör suçu işleyip işlemediği henüz net değil. Ancak bu tür bir eylemin terör olarak nitelendirilebileceğini savunan uzmanlar var.

Bu araştırmacılardan biri Randall Rogan. Terör ve rehine pazarlıkları uzmanı, Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Üniversitesi profesörü Rogan, bu görüşünü şöyle açıklıyor: “Bu eylemleri ulusal terör olarak tanımlıyorum. Çünkü terör, siyasal nedenlerden dolayı sivillere şiddet uygulanması ya da şiddetle tehdit edilmesi olarak tanımlanır. ‘Siyasal’ ifadesi de genel anlamda dini, sosyal ve diğer ideolojik nedenleri de içerir. Burada yaşadığımız olay ulusal bir durum.”

Rogan diğer taraftan terör teriminin tanımının belirsiz olduğunu ve evrensel kabul edilmeyen bir terim olduğunun da altını çiziyor.

11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından yürürlüğe giren Yurtseverlik Yasası’nda ulusal terör, ABD topraklarında gerçekleştirilen, ‘insan hayatını tehlikeye atan’ ve ‘sivil bir gruba yönelik korkutma ya da zorlama içeren, bir hükümet politikası üzerinde korkutma ya da zorlama yoluyla etki yaratma amacı taşıyan ya da bir hükümetin politikalarını toplu imha, suikast ya da rehin alma yöntemleriyle etkilemek gerçekleştirilen’ eylemler olarak tanımlanıyor.