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Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad, saldırıdan sonra dünyaya gelen kızını hiç görememenin üzüntüsünü yaşıyor - Şeyma Haddad: - "Tek dileğim, bir gün yavrumu görmek ve doya doya ona bakıp sarılmak"

CEM GENCO - Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad'ın olaydan sonra dünyaya getirdiği ve kokusuyla avunduğu kızını görmek en büyük dileği.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Bara köyüne ağustos ayında düzenlediği hava saldırısına tarlada çalıştığı sırada hedef olan Haddad, şarapnel isabet etmesi sonucu iki gözünü kaybetti, kısmi felç yaşadı.

Bazı yakınlarını da Suriye'deki iç savaşta kaybeden Haddad, bir hafta önce eşi ve bir aylık bebeğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

Bebeğini görememenin üzüntüsünü yaşayan Haddad, Türkiye'de tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

Şeyma Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bara köyüne tarlada çalıştığı sırada birden patlama sesi duyduğunu, yaralandığı anda her yerin karardığını söyledi.

İki gözünü kaybettiğini, Suriye'de gittiği sağlık merkezlerinde gözleri için çözüm bulunamadığını anlatan Haddad, "O yüzden Türkiye'ye geldik. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra doğan kızım Fatma'yı hiç göremedim, Allah kimseye yaşatmasın. Tek dileğim bir gün yavrumu görmek ve doya doya ona bakıp sarılmak.'' dedi.

Haddad, Türkiye'de henüz doktora gidemediklerini, hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

- "İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır"

Şeyma Haddad'ın eşi Cabir Ali (27) de çok zor günler yaşadıklarını anlattı.

Mutlu evliliklerini savaş uçaklarının ellerinden aldığını aktaran Ali, ''Saldırı sırasında eşimden daha uzakta olduğum için ben zarar görmedim. Eşim iki gözünü kaybetti, kendisinin tüm günlük ihtiyaçlarını ben karşılıyorum.'' diye konuştu.

Ali, eşinin en büyük üzüntüsünün kızı Fatma'yı görememesi olduğunu belirterek ''İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır. İmkansızlıklar nedeniyle tedavi ettiremiyoruz. Bize her zaman destek olduğu için Türkiye'ye minnettarız ve bu yaptığınız iyilikleri unutmayacağız. Eşimin gözlerini görüp kızımızı doya doya seveceği günlerin gelmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Reyhanlı'da tek odalı bir devde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Ali, geçimlerini yardım kuruluşları tarafından verilen desteklerle sağladıklarını kaydetti.

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