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Bombardımandan kaçanlar tarlalar ve boş arazilerde çadır kuruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

SURİYE rejiminin savaş uçaklarıyla İdlib’in güneyine yönelik yaptığı hava saldırılarında hedef alınan köylerde yaşayan siviller, yaşamlarını boş araziler ve tarlalarda sürdürüyor.

İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE rejiminin savaş uçaklarıyla İdlib’in güneyine yönelik yaptığı hava saldırılarında hedef alınan köylerde yaşayan siviller, yaşamlarını boş araziler ve tarlalarda sürdürüyor. Suriye rejim güçleri Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yönelik başlattığı hava saldırılarını aralıklarla devam ettiriyor. Önceki günlere göre hava saldırılarının azaldığı kırsal bölgelere, Suriye rejiminin karadan topçu ateşi ise devam ediyor. Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alınan İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce kişi ise tedirginlik yaşayınca evlerini terk ederek güvenli gördükleri bölgelere göç etmeye başladı. Hava saldırılarının başlamasının ardından İdlib kırsalındaki köylerde evleri yıkılan 30 bin civarında sivil, göç ederek İdlib veya iç kesimlere gitti. Ancak, saldırılara hedef olmalarına rağmen evlerini terk etmek istemeyenler ise terk ettikleri köylerine birkaç kilometre mesafedeki boş araziler ve tarlalara giderek barınmaya başladı. Bazıları araziye çadır kuran, bazıları ise tarlalardaki zeytin ağaçlarının altını kendisine mesken edinen siviller, saldırıların bir an önce son bulmasını istiyor. Saldırıların durmasıyla evlerine geri dönmek için İdlib’e gitmediğini anlatan siviller, rejimin muhalifleri hedef aldığını iddia ettiğini ancak bombardıman düzenlenen bölgelerde muhaliflerin varlığının çok az olduğunu ve sivillerin yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti. Öte yandan savaş uçaklarının hedef aldığı köylerde yaşayan bazı siviller ise bölgede bulunan ve güvenli gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktaları çevrelerine sığınarak burada saldırılardan korunmaya çalışıyor.

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