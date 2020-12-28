Bombay kedisinin özellikleri nelerdir?

Sable Burmese ve Siyah Amerikan kedisinin çiftleşmesi sonucu doğan Bombay kedileri, gözlerinin derinliği ile kalpleri fethediyor. Özellikle de tüylerinin güzelliği ile tanınan Bombay cinsi kedilerin hakkında birçok şey de merak konusu. Bombay kedilerine dair merak ettiklerinizi sizin için yazdık! Bombay Kedisi Nedir? Sable Burmese ve Siyah Amerikan kedisinin çiftleştirilmesi sonucu oluşan Bombay kedisi bir hayvan üreticisinin özel bir siyah kedi ırkı üretmek istemesiyle meydana gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde gerçekleştirilen bu olay, 1950’li yıllarda simsiyah tüyleri ve parlak gözleriyle insanların kalplerini fetheden bu cins kedilerin oluşumunu sağlamıştır. Bombay cinsi 1976 ve 1979 yıllarında dünyanın en önemli iki kedi ırkı tescil kuruluşu olan Cat Fanciers Association ve International Cat Association tarafından tanıtılmıştır. Anlaşılacağı gibi melez bir ırktır ve köklü bir tarihe sahip değildir. Siyah tüyleriyle Melanstik Afrika Leoparına benzetilir. Ayrıca Siyah Birman ve Mini Panter olarak da bilinir. Bilimsel adı ise Felis Catus’tur.

Bombay Kedisinin Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Bombay kedileri kendine has birtakım özelliklere sahiptir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Orta boylardadır.

12 kiloya kadar ulaşabilen ağırlıkları vardır. Erkekleri dişilerinden daha ağırdır.

Kısa ve sık siyah tüylere sahiplerdir.

Yeşil ve gri renkli büyük gözleri vardır. Ayrıca gözleri çok parlaktır.

Yuvarlak kafa şekline sahiplerdir.

Burunları yuvarlak şekilli ve içe doğru basıktır.

Kuyrukları düz ve ucuna doğru incelen yapıdadır.

Bacakları oldukça kuvvetlidir ve patileri yuvarlak biçimdedir.

Kulakları yuvarlak ve öne eğimlidir.

Gayet esnek ve kaslıdırlar.

Her zaman gösterişli bir görüntüleri vardır. Bombay Kedisinin Karakteristik Özellikleri Nelerdir? Bombay kedi özellikleri anlatılmaya öncelikle sevecen tavırlarıyla başlamak gerekir. Sahibine güvenirse, hemen yanında dolaşmaya başlar. Neşeli bir kedi olan Bombay kedisi bulunduğu ortamı severse neşesini ortama da yansıtır. Neşeli oluşu diğer hayvanlarla iyi ilişkiler kurmasında etkilidir. Baskın karakterleri sebebiyle üstünlük kurabildikleri ortamlarda daha huzurludurlar. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan bu kediler, sürekli oyun oynamak ister. Bu yüzden hareketli bir yaşam tarzına sahip kişiler için çok eğlenceli bir arkadaştır. İnsanlarla özellikle de çocuklarla ilişkileri çok iyidir. Aşırı derecede bağlanma gösterirler. Onlarda bağımsızlığa düşkünlük yoktur. Bu yönden çabuk uyum sağlayabilirler. Sizinle her yerde mutlu bir şekilde yaşayabilirler. Açık alanda yaşamakla bir dairede yaşamak arasında psikolojileri açısından bir fark yoktur. Bu durum onların psikolojisini kötü yönde etkilemez. Çok meraklı bir o kadar da zekilerdir. Adeta araştırmacı ruhuna sahiplerdir. Yetenekli, sevgi dolu, eğlenceli, samimi ve sakin olmaları en belirgin özelliklerindendir. Öyle ki eğitmek de çok zorlanmayacaksınızdır. Gayet sosyal canlılar olmalarının yanında sakin bir kişilikleri de vardır. Genelde kavgayı sevmez ve kavgalara karışmazlar. Bunun yanında ciddi bir özgüvene sahiplerdir.

Bombay Kedisinin İnsanlarla İletişimi Nasıldır? Bombay kedileri sakin, sevecen ve hareketli yapılarıyla insanlarla özellikle de çocuklarla çok iyi anlaşabilir. Yalnızlıktan hoşlanmamaları da insanlarla iyi anlaşmalarında çok önemli bir etkendir. Güvendiği kişilerin yanından hiç ayrılmadan, ayaklarının dibinde dolaşabilirler. İnsanlara karşı uyum süreçleri gerçekten çok kısadır. Onlar adeta insanlara ve çocuklara dost olarak yaşar. Ayrıca sevilmeyi çok seven Bombay kedileri çocuklar tarafından sevildiklerinde daha bir mutlu oluyor. Çocuklarla oyun oynamanın onları mutlu ettiğine şahit olabilirsiniz. Bombay Kedisinin Diğer Hayvanlarla İletişimi Nasıldır? Bombay kedilerinin bir diğer özelliği de diğer hayvanlarla olan sosyal iletişimlerinin çok başarılı olmasıdır. Hele ki köpekler onlar için tam bir arkadaştır. Köpeklerle çok iyi anlaşabilirler. Bu da köpek besleyen aileler için iyi bir durumdur. Hem bir köpeğiniz var hem de kedi beslemek istiyorsanız tercihinizi rahatlıkla Bombay kedilerinden yana kullanabilirsiniz. Bombay Kedileri ve Sağlık Safkan ırklara göre daha sağlıklı bir yapıya sahip oldukları bilinir. Düzenli bir beslenme ve yeterli bakımları sağlandığı sürece 15 ila 20 yıl arasında yaşarlar. Fakat her canlı gibi birtakım sağlık sorunlarına karşı eğilimleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: