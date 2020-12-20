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  4. Bomboş bulvarda birbirlerine girdiler, motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bomboş bulvarda birbirlerine girdiler, motosiklet sürücüsü ölümden döndü

20.12.2020 14:50 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kısıtlama saatlerinde boş yolda ışık ihlali yapan otomobil ile motosiklet birbirine girdi.

Antalya’da kısıtlama saatlerinde boş yolda ışık ihlali yapan otomobil ile motosiklet birbirine girdi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı İzge kavşağında meydana geldi. Güllük Caddesi’nden gelip Çetin Emeç Caddesi’ne gitmekte olan Alettin Öztürk’ün kullandığı 07 LV 526 plakalı otomobile, Demokrasi Bulvarında çevreyolu istikametinden yapay şelale istikametine gitmekte olan Mustafa Zengin’in kullandığı 07 LD 196 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. Motosiklet sürücüsü 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolda başka aracın olmadığı gözlenirken, otomobilin trafik ışığı yeşilden sarıya geçtiği sırada kavşağa girdiği, motosikletin ise kırmızıda geçtiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün son hızla otomobile çarpıp savrulduğu ve olay sonrasında vatandaşların yardıma koştuğu anlar da kamera tarafından kaydedildi.

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