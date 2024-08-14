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  4. Bomboş yolda yaşanan olay izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı! Kimse yaptığı harekete anlam veremedi

Bomboş yolda yaşanan olay izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı! Kimse yaptığı harekete anlam veremedi

14.08.2024 10:25
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
14.08.2024 10:25
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Hatay'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir araç, bir başka araca arkadan çarptı. Görüntülerde göze çarpan detay ise yolun oldukça boş olduğunun görülmesiydi. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ise sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görüldü. Görüntüleri izleyenler bomboş yolda kaza yapan aracın yaptığı hareketi kimse anlamlandıramadı.

Hatay'da meydana geldiği iddia edilen ilginç kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülerine göre, seyir halindeki bir otomobil, sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeritte ilerleyen otomobil savrulup sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

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Aracın içerisinde 3 yolcunun olduğu ve 3'ünün de sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.

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BOMBOŞ YOLDA KAZA!

Görüntülerde yer alan bir detay ise izleyicilerin gözünden kaçacak gibi değildi.

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O detay ise yolun oldukça boş olduğunun görülmesiydi.

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Görüntülere göre yol oldukça boştu ve görülen o ki arkadaki araç, bomboş yolda önündeki araca çarparak kazaya neden olmuştu.

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Kazanın görüntülerini izleyenler bomboş yolda meydana gelen kazanın neden ve nasıl olduğuna anlam veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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