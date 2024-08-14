Bomboş yolda yaşanan olay izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı! Kimse yaptığı harekete anlam veremedi

Hatay'da meydana geldiği iddia edilen ilginç kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülerine göre, seyir halindeki bir otomobil, sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeritte ilerleyen otomobil savrulup sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

Aracın içerisinde 3 yolcunun olduğu ve 3'ünün de sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.

BOMBOŞ YOLDA KAZA!

Görüntülerde yer alan bir detay ise izleyicilerin gözünden kaçacak gibi değildi.

O detay ise yolun oldukça boş olduğunun görülmesiydi.

Görüntülere göre yol oldukça boştu ve görülen o ki arkadaki araç, bomboş yolda önündeki araca çarparak kazaya neden olmuştu.

Kazanın görüntülerini izleyenler bomboş yolda meydana gelen kazanın neden ve nasıl olduğuna anlam veremedi.