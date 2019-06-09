İSTANBUL (AA) - BonAir Havacılık Genel Müdürü Tolga Gül, "Olağan bir uçak kiralama işleminin, kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı gibi siyasi içeriğin aksine, tamamıyla rutin bir ticari işlem olduğunu, bunun ötesinde bir anlam yüklenmemesi gerektiğini önemle vurgularız." açıklamasında bulundu.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri sırasında kullandığı özel uçak ile ilgili açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.

Türkiye’nin en köklü ticari havacılık işletmelerinden biri ve hava taksi şirketi olan BonAir Havacılık'ın, 30 yılı aşkın süredir hem ülkede hem de küresel çapta kişi ve kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak işletmesi altındaki uçaklar ile özel ve kişiselleştirilmiş binlerce uçuş görevini başarıyla icra ettiğini ve etmeyi sürdüreceğini Gül, şu ifadeleri kullandı:

"BonAir, tamamen ticari prensiplere ve iş etiğine bağlı kalarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde, kişi ve kurumların siyasi veya diğer başka görüşlerinden bağımsız bir şekilde, uçak tedariki, uçak kiralaması ve satışı ile ticari hava yolu şirketi yapısında işletmesini, sahip olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havacılık İşletme Ruhsatı esaslarına göre gerçekleştirmektedir."