'Boncuk' için böyle seferber oldular!

Kent merkezinde Kültür Mahallesi’ndeki bir kafenin maskotu haline gelen yavru kedi “Boncuk”, yoldan geçenlerle oyun oynarken kendisini sevmeye çalışan çocuklardan kaçtı.

Maskotu olduğu kafeye doğru kaçan Boncuk, kafe önündeki onlarca kilo ağırlığındaki borudan yapılmış dev saksının altına girdi.

Burada sıkışan kedi miyavlayarak yardım istemeye başladı.

Saksı altından sürekli kedi sesi geldiğini duyan kafe işletmecileri ve vatandaşlar kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Vatandaşlar, kediyi çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu için çalışma başlattı.

Levye ve kazmalarla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kedi kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkartılan kedi, tedavisi için belediye veteriner ekiplerine teslim edildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





