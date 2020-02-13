Bong Joon-ho: 2020 Oscar Ödülleri'ne damga vuran Parazit filminin Güney Koreli yönetmeni

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'un yönettiği Parazit, 92. Oscar ödüllerine damga vurdu.

Parazit; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslarararası Film ve En İyi Özgün Senaryo kategorilerinde dört Oscar kazandı.

Oscar tarihinde ilk kez İngilizce dışında bir dilde çekilen film, En İyi Film ödülünü aldı.

Bong Joon-ho En İyi Film ödülünü alırken, "En kişisel hikayeler, en yaratıcı hikayelerdir" diyen ve ona ödülünü veren ünlü yönetmen Martin Scorcese alkış aldı.

Güney Koreli yönetmen İngiliz Daily Telegraph gazetesine verdiği mülakatta, "Yaratıcılığınızın formülü ne?" sorusuna "Basit bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. Kahve içiyorum, yazı yazıyorum ve çok insanla tanışmamaya çalışıyorum" yanıtını vermişti.

Ünlü ve yetenekli yönetmen, Sight and Sound dergisinde kendisiyle ilgili bilinmeyen çok sayıda soruya da cevap verdi.

'Zamanımı takıntılı olduğum filmlere harcardım'

Bong Joon-ho, 1969'da Güney Kore'nin metropollerinden Daegu'da doğdu. Dört kardeşin en küçüydü.

Derslerinde başarılı, içine kapanık, boş zamanlarını karikatür ve çizgi roman çizerek geçiren biriydi.