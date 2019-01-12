Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası

Afrika ülkesi Gabon'da, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkesine döneceği iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, 6 ve 27 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin sonuçlarını göz önüne alarak Julien Nkoghe Bekale'yi yeni başbakan olarak atadı. Bekale'nin atanmasının ardından iktidardaki Gabon Demokratik Partisi'nin Genel Sekreteri Faustin Boukoubi de Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

Hükümet kaynakları, rahatsızlığı nedeniyle 80 gündür ülke dışında olan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, kurulacak hükümet üyelerinin yeminini kabul etmek için kısa süre içinde Gabon'a döneceğini ileri sürdü.

Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Bildiride, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Bongo'nun sağ elini oynatamadığı ve sadece iyi dileklerini paylaştığı yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.