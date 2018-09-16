BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ KAMERAYA SALDIRDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da çek çek belki izleyen olur" dedi. Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi. Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Bonzai hazırlarken görüntülenen kişi

-Yanına gelen kişiye tekme atması

-Kameraya saldırması

-Diyaloglar

-Yoldan geçen taksiciden çakmak alması

-Hazırladığı uyuşturucuyu yakıp içmesi

-Genel ve detay görüntüler

