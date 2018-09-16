HABER

Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.

Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.
Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da çek çek belki izleyen olur" dedi. Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi. Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdıBonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdıBonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdıBonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Dalaman'da dün söndürülen yangın gece tekrar başladıDalaman'da dün söndürülen yangın gece tekrar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.