Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bonzai içip kaza yaptığı iddia edilen taksi sürücüsü mahalleli tarafından darp edildi. Kaza ve dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de taksi sürücüsü S.A., motosiklete ve hurdacı el arabasına çarptı. Kaza sonrası taksi sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar ayıltmak için uzun süre çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsünü kendine getirdi. Aracından inen taksici S.A., iddiaya göre "Ben kaza yapmadım, uyuşturucu içmedim" diyerek etraftakilere küfredip hakaret etmeye başladı. Küfürler üzerine mahalleli taksiciyi tekme, tokat darp etmeye başladı. Olay yerindeki polis ekipleri taksiciyi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Darp sırasında başından yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DAHA GELİRKEN BAYGINDI, HAYATIMIZI ZOR KURTARDIK"

Taksinin çarptığı hurda aracının sahibi "Taksici daha gelirken baygın vaziyetteydi uyuşturucu mu ne içmiş, direkt sürükleye sürükleye arabanın arasına sıkıştırdı bizi, hayatımızı zor kurtardık. Ayaklarımız kopuyordu, dizimde şişlik oldu. Yarım saat ayılmasını bekledik. Polis çağırdık ambulans geldi. Sağlık ekipleri bize baktı sonra onu ayılttılar. Taksici suçunu kabul etmedi. Küfürlü konuşup insanların üstüne yürüdü. 'Ben uyuşturucu içmedim, torbacı değilim' diyordu. Mahalleliyi tahrik etti; onlar da dövdüler" dedi.