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Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsun’da 403,97 gram bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da 403,97 gram bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı K.Ç.’yi Erciyes Sokak üzerinde 403,97 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen K.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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