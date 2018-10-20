Bonzai satıcıları yakalandı

KAYSERİ DHA) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyon kapsamında G.B(20), M.A(44), N.A(40) ve M.U(24) polis tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik yapılan ev, araç ve üst aramasında 1 kilo 476 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıları sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

