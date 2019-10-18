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Booking.com davasında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a açtığı ‘Haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a açtığı ‘Haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı. Mahkeme, sözleşmelere aykırılıkların giderilmesine ve 500 bin TL teminat öderse booking.com’un faaliyetine devam etmesine karar verdi.
Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan ‘haksız rekabetin tespiti’ davası karara bağlandı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmaya TÜRSAB’ın avukatları ile davaya müdahil olan bazı otellerin avukatları ve booking.com’un avukatları katıldı.
Duruşmada beyanda bulunan TÜRSAB’ın avukatları, davanın kabul edilmesine karar verilmesini talep etti. Davada söz alan booking.com avukatlar ise önceki beyanlarını tekrarladıklarını ve davanın reddedilmesini talep ettiklerini belirtti.
Mahkeme davanın kabulüne karar vererek, haksız rekabetin tespitine hükmetti. Davalıların faaliyetlerinin ‘Seyahat acenteliği’ faaliyeti olduğunu tespit eden mahkeme, davalının ‘Dijital ve sabit iş yeri’ açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari-hukuki denetimlerden kaçındıklarını ve iş şartlarına uymadıklarını belirtti.
Mahkeme, davalıların otellerle imzalanmış olduğu sözleşmelerde ‘Geniş MFN’, ‘Fiyat ve Kontenjan Paritesi’, ‘Minimum tahsisat’ ve ‘En iyi fiyat garantisi’ne ilişkin rekabete neden olan hükümlere yer verdikleri ve davalıların booking.com internet sitesinden haksız rekabete neden olan reklamlara yer verdiklerine karar verdi. Buna ilişkin hükümlerin sözleşmeden çıkarılmasına karar veren mahkeme, haksız rekabete neden olan reklamların siteden ve online uygulamalardan kaldırılmasına hükmetti.
Davalıların faaliyetlerinin ‘Seyahat acenteliği’ faaliyetine uygun olması nedeniyle 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu gereğince idari yaptırımların uygulanması için kararın bir örneğinin de Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine karar verildi.
Mahkeme, haksız rekabete neden olan eylemlerin faaliyetin tamamen sona ermesini gerektirmeyecek olması nedeniyle aykırılıkların giderilmesi sonrasında ve davalıların mahkeme kasasına 500 bin TL nakdi teminatın veya kesin-süresiz teminat mektubu yatırılması halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

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