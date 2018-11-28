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Boom 3D ile filmlere yeni bir tat katın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

MacBook’un ses çıkışından şikayetçi olanlar için geliştirilen Boom 3D, hem sesi bozmadan yükseltiyor hem de 3D efekti ile filmlere yeni bir tat katıyor. İşte Boom 3D uygulamasının sundukları.

Boom 3D ile filmlere yeni bir tat katın!

MacBook modellerinde bazen ses çıkışı yetersiz olabiliyor. Özellikle film izlerken MacBook’un sesi sonda olmasına rağmen bazı sesler duyulmayabiliyor. Global Delight firmasının geliştirmiş olduğu Boom uygulaması ile bu sorun ortadan kalkıyor. Yazılımsal olarak amfi görevi gören Boom uygulaması sesi yükseltmenin yanında ses efektleri ve Equalizer ayarları da sunuyor.

Boom uygulamasında farklı ses efektleri bulunuyor. Bunlar başta 3D, ambiance, fidelity, night mode, spatial ve pitch. Özellikle gece film veya dizi izleyenler night mode yani gece modu özelliğine bayılacak. Bu özelliği açtığınızda konuşma sesleri ön plana alınıyor ve arkadaki efektlerin sesi kısılıyor.

Gelelim Equalizer ayarlarına. Bu bölümde uygulama MacBook modelinize uygun olan profili otomatik olarak tanımlıyor. İsterseniz el ile kendiniz de ayarlama yapabiliyor veya ön tanımlı profillerden birini seçebiliyorsunuz. Ancak Equalizer ayaları sesi bozabiliyor. Şahsen ben ön tanımlı olarak gelen ve MacBook için optimize edilmiş ayarı kullanıyorum.

14 günlük deneme sürümü olan uygulamayı deneme sürümü bittikten sonra 14 euro ödeyerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Son olarak Boom’un iOS uygulaması üzerinden MacBook’taki sesi kontrol edebileceğinizi belirtelim.

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MacBook Apple

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