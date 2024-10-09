Bor nedir? Bor nerede çıkartılır, nerelerde kullanılır? Bor kullanım alanları

Periyodik tabloda sembolü B olan ve doğada bileşikleri hâlinde bulunan bor elementinin en yaygın kullanım alanları arasında cam ve seramik üretimi, tarım gübreleri, deterjanlar, kimya endüstrisi, savunma sanayi, nükleer reaktörler, metalurji ve enerji depolama sistemleri bulunur. Türkiye, dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahiptir.

Bor nedir?

Bor, periyodik tabloda sembolü B olan ve atom numarası 5 olan bir kimyasal elementtir. Doğada saf hâlde nadiren bulunur ve genellikle bor madeni (boraks, kolemanit, uleksit gibi) şeklinde yer alır. Bor elementi, yarı iletken özellikleri ve yüksek sıcaklık direnci ile bilinir. Sert ve hafif bir yapıda olan bor, geniş kullanım alanına ve stratejik öneme sahiptir.

Bor ne işe yarar?

Cam ve seramik üretiminde dayanıklılığı artırmak, tarımda bitki gelişimini desteklemek, deterjanlarda temizlik etkisini güçlendirmek, savunma sanayisinde zırh yapımında sertlik sağlamak ve nükleer reaktörlerde nötron kontrolü sağlamak gibi birçok alanda kullanılan bor, hafifliği yüksek sıcaklık ve sertliği nedeniyle birçok sektörde kullanılır.

Bor nerede çıkartılır?

Bor, Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Güney Amerika gibi ülkelerde çıkarılır. Türkiye, dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahip olup bu alanda lider konumundadır. Türkiye'de bor yatakları özellikle Eskişehir (Kırka), Kütahya (Emet), Balıkesir (Bigadiç) ve Bursa (Kestelek) bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Bor nerelerde kullanılır?

Bor kullanım alanları oldukça geniştir, cam ve seramik üretiminde dayanıklılığı artırmak, tarımda gübrelerde bitki gelişimini desteklemek, kimya sanayisinde deterjan ve antiseptiklerde kullanılır. Savunma sanayisinde zırh yapımında, nükleer reaktörlerde nötron soğurucu olarak, metalurjide alaşım sertliğini artırmak ve enerji depolama sistemlerinde verimlilik sağlamak için kullanılır.

Bor madeni en çok hangi ülkede bulunur?

Bor madeni en çok Türkiye'de bulunur ve dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahiptir. Bor üretiminde önemli diğer ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Güney Amerika yer alır. Türkiye, bor madeni üretimi ve işlenmesi açısından küresel bir lider konumundadır.