Bor nedir nerelerde kullanılır? Türkiye'nin nerelerinde bor çıkarılır?

Elementel bor doğada saf halde görülmez. Yapısal olarak elmas kadar serttir. Çoğunlukta; karbon, magnezyum, sodyum ve alüminyum ile bileşikler oluşturur. Metal ve ametallerle yaptığı bileşiklerin değişik özellikler göstermesiyle sanayide bu farklılığın pek çok kullanım alanı oluşturduğu söylenebilir. Türkiye dünyadaki dört büyük elementel bor üreticisinden birisine sahiptir. Bor nerelerde kullanılır sorusunun cevabına yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Bor nedir sorusu son zamanlarda internette çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bor; periyodik tabloda yarı metal sınıfında yer alan kimyasal bir elementtir. Yapısal olarak çok hafif fakat Mohs sertlik ölçeğine göre 9,5 değerinde yani elmasa yakın dayanıklılıktadır. Yapısı itibari ile bileşik oluşturmaya çok müsaittir. Bu sebeple de doğada bor tuzları olarak 230 farklı çeşitte bor minerali olduğu bilinmektedir.

Genel olarak bor mineralleri;

Hidrojen boratlar,

Sodyum boratlar,

Sodyum-kalsiyum boratlar,

Kalsiyum boratlar,

Kalsiyum borosilikatlar,

Magnezyum boratlar,

Diğer boratlar olarak gruplandırılır.

Endüstride çoğunlukla tinkal, kernit, üleksit ve kolemanit minerallari kullanılır. Bor madeninin değeri, bileşiminde yer alan boroksit ile ölçülür. Boroksitin bileşikteki oranı ne kadar yüksekse o kadar değerli kabul edilir. Yüksek saflıktaki bor yani magnezyum diborür süper iletken sanayisinde çok önemlidir. Üretimi için yüksek teknoloji gereklidir.