HABER

Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.

Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da

Faruk Zabcı / Londra, 14 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.
London Fashion Week (Londra Moda Haftası) kapsamında, British Fashion Council Showspace salonlarında düzenlenen defilenin tanıtım yazısında şöyle denildi:
"Yumuşak kumaşlar ile kontrast yaratan volanlı ve katmerli formlar, güçlü siluetlerin oluşmasını sağlıyor.
"Pek çok detay, 20. Yüzyıl'a ait Çingene yaşam stilinden ve onların sembolik giyim tarzlarından esinlenerek yaratıldı.
"Beyaz ve koyu tonlardaki nakışlarda oluşturulmuş aplike danteller elbiselerin yakalarında, manşetlerde ve kurdelalarda kullanılarak, sessiz ve değisken bir mesaj veriyor.
"Aksu'nun imzası olan katmanlı formlar, Yaz 2019 için de önemli bir nokta olarak göze çarpıyor.
"Bora Aksu, katman effektini yakalamak için yarattığı özel dantelle, nakışlar ve baskılar koleksiyondaki sert ve yumuşaklık dengesini kuruyor. Organza ve tül pelerinler, kolleksiyonun dominant bir parçası ve rüyamsı bir hava yaratıyor.
"Lila, mor, mercan, yeşil ve sıcak pembe gibi dominant renkler, beyaz krem, gri mavi, siyah gibi durgun renklerle bir arada kullanarak kolleksiyondaki değişen duyguları yansıtıyor." (Fotoğraflı)

Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'daBora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'daBora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'daBora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
'TURAZ Şahini- 2018 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı'TURAZ Şahini- 2018 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Yapay şelale inşaatında vincin sepeti yere çakıldı: 3 ölü, 1 yaralıYapay şelale inşaatında vincin sepeti yere çakıldı: 3 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.