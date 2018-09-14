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Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.

Faruk Zabcı / Londra, 14 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.

London Fashion Week (Londra Moda Haftası) kapsamında, British Fashion Council Showspace salonlarında düzenlenen defilenin tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Yumuşak kumaşlar ile kontrast yaratan volanlı ve katmerli formlar, güçlü siluetlerin oluşmasını sağlıyor.

"Pek çok detay, 20. Yüzyıl'a ait Çingene yaşam stilinden ve onların sembolik giyim tarzlarından esinlenerek yaratıldı.

"Beyaz ve koyu tonlardaki nakışlarda oluşturulmuş aplike danteller elbiselerin yakalarında, manşetlerde ve kurdelalarda kullanılarak, sessiz ve değisken bir mesaj veriyor.

"Aksu'nun imzası olan katmanlı formlar, Yaz 2019 için de önemli bir nokta olarak göze çarpıyor.

"Bora Aksu, katman effektini yakalamak için yarattığı özel dantelle, nakışlar ve baskılar koleksiyondaki sert ve yumuşaklık dengesini kuruyor. Organza ve tül pelerinler, kolleksiyonun dominant bir parçası ve rüyamsı bir hava yaratıyor.

"Lila, mor, mercan, yeşil ve sıcak pembe gibi dominant renkler, beyaz krem, gri mavi, siyah gibi durgun renklerle bir arada kullanarak kolleksiyondaki değişen duyguları yansıtıyor." (Fotoğraflı)

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