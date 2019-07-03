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Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam alanları da bir bir tespit ediliyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu.
Füze atışları, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de çıplak gözle izlendi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
PKK Hakkari bora füzeleri kuzey ırak

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