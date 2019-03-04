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Bora Gencer TEYEV yararına konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bora Gencer TEYEV yararına konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı ve besteci Bora Gencer, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı (TEYEV) yararına konser verdi.

Gencer, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Elvedasız Şarkılar" isimli konserde, Türk müzik dünyasının vefat eden önemli isimlerinin eserlerini yorumladı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Bora Gencer, "Elvedasız Şarkılar" projesinin birçok başka projeyi de içinde barındırdığını söyledi.

Bu etkinliği gelenekselleştirmek istediğini ifade eden Gencer, gecenin bilet gelirlerinin TEYEV'e bağışlanacağını, albümlerinin satış gelirlerini ise sokak hayvanları için kullanacağını ifade etti.

Gencer, konserde kendisine babası İlham Gencer ile şarkıcı Derya Uluğ'un eşlik edeceğini belirterek, "Aynı zamanda üç nesli bir arada tutmuş oluyoruz. İsmail Çile Özel Eğitim Merkezi'nden engelli kardeşlerimizi de davet ettik. Herkes bundan bir nebze sebeplenecek ve biz de bundan çok mutlu olacağız. Önümüzdeki yıl da bu akşam anamadığımız, süremizin yetmediği sanatçılarımızı anacağız." dedi.

Babasıyla aynı sahneyi paylaşmanın çok farklı ve güzel bir his olduğunu aktaran Gencer, "The God Father" şarkısına Türkçe söz yazmanın babasının fikri olduğunu anlattı.

İlham Gencer de oğluyla ilk defa bu kadar büyük bir sahnede birlikte olacağını ve bundan duyduğu sevinci dile getirdi.

Sunuculuğunu İzzet Öz’ün yaptığı konserde Bora Gencer, Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Kayahan, Harun Kolçak ve Ayten Alpman gibi Türk müzik dünyasında derin izler bırakmış sanatçıların şarkılarına yer verdi.

Bora Gencer, babasına ithafen "The God Father" film müziğinin üzerine yazdığı şarkıyı yine babasıyla birlikte seslendirdi. İlham Gencer aynı zamanda kendi bestesi olan "Musical Letters" parçasını da beş ayrı dilde söyledi.

Kariyeri boyunca 6 albüm ile 50'nin üzerinde şarkıya imza atan Gencer, konserde kendi şarkılarını da katılımcıların beğenisine sundu.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan Dağhan Baydur ve Paul Dwyyer da The Beatles grubunun "Here Comes The Sun" şarkısını seslendirdi. Dwyer ayrıca Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şarkısını da izleyicilerle paylaştı.

Derya Uluğ'un seslendirdiği "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının yorumcusu Kerim Tekin'in ailesi de konseri izleyenler arasında yer aldı.

Davetlilerin arasında Ruken Mızraklı, Leyla Alaton ile Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın da bulunduğu konserde, projede emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.

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bora gencer Derya Uluğ Elvedasız Şarkılar İlham Gencer

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