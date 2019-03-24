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Bora için gökyüzüne "adalet" balonu bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

Bora için gökyüzüne "adalet" balonu bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri, ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne "adalet" yazılı balon bıraktı.

Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ile yakınlarını trafik kazasında kaybeden bir grup, kazanın yaşandığı Göztepe İskelesi'nde toplandı.

İskele yakınında kurulan platforma, üzerinde trafik kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile "Trafik teröristlerine ödül gibi verilen cezalara hayır" yazılı afiş asıldı.

Platformda konuşan Aşçılar'ın babası Osman Aşçılar, oğlunun 24 Mart 2017'de alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün 730 gündür tutuklanmadığını ifade etti.

Alkollü araç kullanırken ölümlü kazalara sebebiyet verenlerin cezalarının ağırlaştırılması için mücadele ettiklerini kaydeden Aşçılar, "Bir can alıyorsun, nöbetçi mahkemeye ya da duruşmaya çıkıyorsunuz, serbest bırakıyorlar sizi. Cinayetin adı trafiktir. Türkiye’de 2017 yılında 7 bin 427 can kaybettik. Trafik yasalarının değişmesinden kime ne zarar gelir? 30 kilometre hızlık yolda sürat yapanın alın ehliyetini." diye konuştu.

Ruşa Çamlıbel de 8 yıl önce 66 yaşındaki annesi Canay Çamlıbel’i trafik kazasında kaybettiğini anlatarak, annesine çarpan sürücünün hızlı olduğunu ifade etti.

Çamlıbel, yakınlarını trafik kazasında kaybedenlerin acısının ortak olduğunu vurgulayarak, "adil yargı" istediklerini bildirdi.

Daha sonra Mustafa Kemal Bulvarı'nı çift yönlü trafiğe kapatan grup, "Başka Bora’lar ölmesin" yazılı pankart açtı ve "Bora için adalet" yazılı 730 siyah balonu gökyüzüne bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
balon bora aşçılar Kaza

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