İZMİR (AA) - İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri, ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne "adalet" yazılı balon bıraktı.

Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ile yakınlarını trafik kazasında kaybeden bir grup, kazanın yaşandığı Göztepe İskelesi'nde toplandı.

İskele yakınında kurulan platforma, üzerinde trafik kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile "Trafik teröristlerine ödül gibi verilen cezalara hayır" yazılı afiş asıldı.

Platformda konuşan Aşçılar'ın babası Osman Aşçılar, oğlunun 24 Mart 2017'de alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün 730 gündür tutuklanmadığını ifade etti.

Alkollü araç kullanırken ölümlü kazalara sebebiyet verenlerin cezalarının ağırlaştırılması için mücadele ettiklerini kaydeden Aşçılar, "Bir can alıyorsun, nöbetçi mahkemeye ya da duruşmaya çıkıyorsunuz, serbest bırakıyorlar sizi. Cinayetin adı trafiktir. Türkiye’de 2017 yılında 7 bin 427 can kaybettik. Trafik yasalarının değişmesinden kime ne zarar gelir? 30 kilometre hızlık yolda sürat yapanın alın ehliyetini." diye konuştu.